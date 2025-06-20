В Україні викрили мережу інтернет-пропагандистів, які працювали на РФ

фото: СБУ

Служба безпеки викрила діяльність шести проросійських інтернет-пропагандистів, які діяли в різних регіонах України — зокрема в Києві, на Київщині, Кіровоградщині та Івано-Франківщині

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Так, у Києві затримано колишнього пропагандиста однієї з прокремлівських газет, який після її закриття працював спортивним оглядачем в українському інтернет-виданні. Паралельно він вів телеграм-канали, де закликав до бомбардувань українських міст і захоплення столиці.

Також у столиці викрито 26-річного фітнес-тренера, який у своєму Instagram закликав ухилятися від мобілізації та поширював фейки про Сили оборони України.

У Фастівському районі Київщини затримано громадянина однієї з країн Центральної Азії. Він публічно закликав українців складати зброю перед військами РФ. Для поширення проросійського контенту створив акаунти в Instagram, TikTok та Facebook із загальною аудиторією понад 60 тисяч користувачів.

Ще одного киянина викрито за прославляння путіна і глорифікацію російських окупаційних угруповань у заборонених соцмережах.

У Кропивницькому затримано 41-річного переселенця з Донеччини, який через "Однокласники" підтримував окупацію східних територій України.

На Івано-Франківщині викрито 30-річного жителя села Перехресне, який у Facebook називав збройну агресію РФ "громадянською війною".



Усім фігурантам оголошено про підозру. Їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала військовослужбовця, який передавав росіянам координати стратегічних позицій ЗСУ.