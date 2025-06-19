фото: Служба безпеки України

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Його викрила військова контррозвідка СБУ за координації з Головнокомандувачем ЗСУ та командувачем ВМС.

Як встановило слідство, шпигуном виявився 33-річний мобілізований військовослужбовець, який проходив службу в одному з підрозділів на півдні країни. Чоловіка завербувала російська воєнна розвідка (гру). Його завданням було зібрати точні координати підрозділу, що охороняє комплекси "Нептун", які контролюють акваторію Чорного моря.

Окупанти планували завдати по цих об’єктах комбінованого удару з використанням дронів-камікадзе та крилатих ракет. А перед атакою куратор мав повідомити агента, аби той відійшов на безпечну відстань. Крім цього, за оперативною інформацією, фігурант також мав скоригувати обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де сам проходив підготовку.

Зловмисник перебуває під вартою. Фото: СБУ.

СБУ затримала підозрюваного під час підготовки чергового звіту для ворога. У нього вилучили телефон з доказами співпраці з агресором. Як встановили слідчі, чоловік потрапив у поле зору ворога після того, як залишав проросійські коментарі у чат-ботах міноборони рф. Наразі йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальні дії проводилися за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, СБУ затримала військового, який виявився агентом РФ.