Фото: ДСНС

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

У соцмережах на тлі останніх масованих обстрілів українських міст активізувалось поширення повідомлень з фото, створеними штучним інтелектом. Насправді ці дописи генеруються для того, щоб викликати в людей емоції та змушувати їх взаємодіяти (поставити лайк, прокоментувати).

"За допомогою подібних повідомлень зловмисники можуть збирати персональні дані користувачів, втягувати людей у деструктивні секти, прискорювати просування сторінок, що поширюють ворожі наративи або шахрайські схеми", - попередили фахівці, закликаючи бути уважними та не піддаватися маніпуляціям.

Название

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти поширювали месседжі про те, що нібито McDonald's буде остаточно виходити з Дніпра та інших міст України. Таким чином вони намагались змусити українців панікувати, боятися російського наступу. Насправді ж, мережа не збирається найближчим часом закривати свої заклади в цих містах.