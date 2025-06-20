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20 червня 2025, 02:55

Змушують реагувати: у ЦПД попередили, як шахраї в мережі можуть обманути людину, використовуючи тему обстрілів

20 червня 2025, 02:55
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Фото: ДСНС
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У мережі почали поширювати емоційні ШІ-фото на тлі нещодавніх обстрілів. Проте фахівці закликають бути уважними

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

У соцмережах на тлі останніх масованих обстрілів українських міст активізувалось поширення повідомлень з фото, створеними штучним інтелектом. Насправді ці дописи генеруються для того, щоб викликати в людей емоції та змушувати їх взаємодіяти (поставити лайк, прокоментувати).

"За допомогою подібних повідомлень зловмисники можуть збирати персональні дані користувачів, втягувати людей у деструктивні секти, прискорювати просування сторінок, що поширюють ворожі наративи або шахрайські схеми", - попередили фахівці, закликаючи бути уважними та не піддаватися маніпуляціям.

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Нагадаємо, раніше російські пропагандисти поширювали месседжі про те, що нібито McDonald's буде остаточно виходити з Дніпра та інших міст України. Таким чином вони намагались змусити українців панікувати, боятися російського наступу. Насправді ж, мережа не збирається найближчим часом закривати свої заклади в цих містах.

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