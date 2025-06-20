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20 июня 2025, 14:49

В Украине разоблачили сеть интернет-пропагандистов, работавших на РФ

20 июня 2025, 14:49
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фото: СБУ
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Служба безопасности разоблачила деятельность шести пророссийских интернет-пропагандистов, действовавших в разных регионах Украины — в частности, в Киеве, Киевщине, Кировоградщине и Ивано-Франковской области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Так, в Киеве задержан бывший пропагандист одной из прокремлевских газет, который после ее закрытия работал спортивным обозревателем в украинском интернет-издании. Параллельно он вел телеграмм-каналы, где призывал к бомбардировкам украинских городов и захвату столицы.

Также в столице разоблачен 26-летний фитнес-тренер, который в своем Instagram призвал уклоняться от мобилизации и распространял фейки о Силах обороны Украины.

В Фастовском районе Киевщины задержан гражданин одной из стран Центральной Азии. Он публично призвал украинцев складывать оружие перед войсками РФ. Для распространения пророссийского контента создал аккаунты в Instagram, TikTok и Facebook с общей аудиторией более 60 тысяч пользователей.

Еще один киевлянин разоблачен за прославление путина и глорификацию российских оккупационных группировок в запрещенных соцсетях.

В Кропивницком задержан 41-летний переселенец из Донецкой области, который через "Одноклассники" поддерживал оккупацию восточных территорий Украины.

В Ивано-Франковской области разоблачен 30-летний житель села Перехресное, который в Facebook называл вооруженную агрессию РФ "гражданской войной".


Всем фигурантам объявлено о подозрении. Им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности задержала военнослужащего, который передавал россиянам координаты стратегических позиций ВСУ.

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