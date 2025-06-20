Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 20 червня
Вчора, 19 червня, Сили оборони України знищили 1 090 російських загарбників, по одній системі РСЗВ та ППО, три танки, сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 70 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 81 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 009 330 солдат.
Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська армія випустила по Україні 86 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 70 ворожих БпЛА.
Українські бійці потопили човен та уразили укриття росіян на КурщиніВсі новини »
20 червня 2025, 06:10Артилеристи знищили опорники окупантів на Харківщині
20 червня 2025, 02:40Українські дронарі показали, як збивають російські безпілотники під Вовчанськом
19 червня 2025, 22:00
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина
20 червня 2025, 11:06На Львівщині злодій погрожував ножем і напав на поліцейського
20 червня 2025, 10:53Обстріли Сумської області: за добу 75 ворожих атак
20 червня 2025, 10:39Україну накриє сильний вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки
20 червня 2025, 10:22Рішення Верховної Ради про множинне громадянство — абсурд і порушення Конституції України
20 червня 2025, 10:00Удар по Одесі: загинула людина, кількість постраждалих зросла
20 червня 2025, 09:35На вихідних зі столиці до Львова курсуватиме додатковий швидкий поїзд
20 червня 2025, 09:09Росіяни вдарили по Нікопольщині "Градами": є поранений, пошкоджені підприємства
20 червня 2025, 08:55Вночі українська ППО приземлила 70 російських дронів
20 червня 2025, 08:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера