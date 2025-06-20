Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 20 червня

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Вчора, 19 червня, Сили оборони України знищили 1 090 російських загарбників, по одній системі РСЗВ та ППО, три танки, сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 70 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 81 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 009 330 солдат.