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20 червня 2025, 10:45

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 20 червня

20 червня 2025, 10:45
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Вчора, 19 червня, Сили оборони України знищили 1 090 російських загарбників, по одній системі РСЗВ та ППО, три танки, сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 70 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 81 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 009 330 солдат.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська армія випустила по Україні 86 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 70 ворожих БпЛА.

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