На Півночі прикордонники спалили російські авто з боєприпасами

фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, захисники знищили кілька російських автівок, навантажених боєприпасами, які ворог підганяв ближче до своїх позицій.

"Влучно. Потужно. По справі. Зброя — це не лише те, що в руках. Це ще й вчасна розвідка, точний розрахунок і холодна впевненість у справі, яку робимо", — йдеться у повідомленні.