На Донеччині українські воїни залишили окупантів без зв'язку

фото: ДПСУ

Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Краматорському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Впродовж кількох днів на Краматорському напрямку прикордонники знищили автомобіль окупантів УАЗ "Буханка", антену зв’язку, уразили укриття та ліквідували кількох окупантів", — йдеться в повідомленні.