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20 июня 2025, 06:10

Украинские бойцы потопили лодку и поразили укрытия россиян на Курщине

20 июня 2025, 06:10
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фото: ГПСУ
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За прошедшие сутки пилоты дронов подразделения "Стальная Граница" уничтожили два укрытия с российской пехотой на Курском направлении

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Впоследствии бойцы обнаружили вражеское плавсредство, которое также оперативно поразили FPV-дроном", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Севере пограничники сожгли российские автомобили с боеприпасами.

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