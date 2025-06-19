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19 червня 2025, 13:05

На Львівщині викрили посадовця ТрО, який виплатив 35 млн грн за фіктивну участь у боях

19 червня 2025, 13:05
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фото: Національна поліція України
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Посадовець тероборони незаконно оформив "бойові" виплати тиловим військовим, збитки склали 35 мільйонів гривень

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці Львівщини викрили начальника штабу одного з батальйонів Сил територіальної оборони ЗСУ, якого підозрюють у масштабній фінансовій схемі. За даними слідства, упродовж серпня-грудня 2023 року посадовець вніс до офіційних рапортів неправдиву інформацію про участь особового складу в бойових діях.

Насправді ж військовослужбовці виконували завдання у глибокому тилу й не перебували в зоні активних бойових дій. Попри це, на підставі підроблених документів фінансова служба частини щомісяця нараховувала кожному бійцю "бойові" у середньому по 100 тисяч гривень.

Загальна сума незаконних виплат сягнула близько 35 мільйонів гривень. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та проводять необхідні слідчі дії, аби встановити всіх причетних до оборудки. Розслідування триває.

Посадовцю вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України. Йдеться про недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу, слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі затримали жінку, яка вимагала гроші з військового за вплив на ВЛК.

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