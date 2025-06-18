Фото: НАБУ

Правоохоронці оголосили про підозру шістьом учасникам злочинної організації. Зловмисники завищували ціни обладнання, яке повинно було постачатися Інституту раку

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

САП та НАБУ викрили злочину організацію, яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих. Підозру отримали шестеро людей. Серед них представники приватних структур та Національного інституту раку. Схема завдала збитків на понад 231 мільйон гривень.

Про підозру повідомили: фактичному керівнику найбільшої групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні; двом довіреним особам – представникам підконтрольних організатору приватних компаній; виконувачу обов'язків директора, який наразі є депутатом обласної ради, та двом службовим особам Національного інституту раку (посади зазначені на момент вчинення злочину).

Як з'ясували правоохоронці, фактичний керівник групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка є найбільшим постачальником медичного обладнання в Україні створив злочинну організацію. Йдеться про компанію, яка постачає МРТ, машини швидкої допомоги та іншу важливу медичну техніку.

Разом зі спільниками організатор схеми планував встановити контроль над проведенням закупівель: від визначення Інституту раку розпорядником бюджетних коштів до забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних організатору компаній у тендерах.

Водночас для того, щоб збільшити власний прибуток, зловмисники завищували вартість техніки, яке мало бути поставлено до Інституту раку. Ціни завищували до 50% від початкової ціни.

"Реалізація злочинної схеми під час виконання програми модернізації Інституту раку в Сучасну клінічну лікарню дозволила особам протягом 2021–2022 років заволодіти коштами на загальну суму 231 035 577,49 грн", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Київському міжнародному інституті соціології розповідали про найбільш корумповані сфери в Україні. 29% українці розповіли про випадки, коли з них вимагали хабарі вчителі. Ще 26% опитаних розповіли про хабарі під час отримання медичних послуг. При цьому корупція в питаннях приватизації, використання і володіння землею за останній рік зросла з 14% до 25%.