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19 червня 2025, 09:48

Підприємець з Луганщини привласнив понад 35 млн грн, виділених для ЗСУ

19 червня 2025, 09:48
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фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру підприємцю з Луганщини, який привласнив понад 35 млн грн, виділених на закупівлю товарів військового призначення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Підприємець уклав низку договорів з трьома військовими частинами та однією сільською радою. Загальна сума контрактів — понад 35 млн гривень. Предметом договорів були квадрокоптери, прилади нічного бачення та інші товари спеціального призначення.

Отримавши кошти, зловмисник почав виводити їх через фіктивні підприємства. Гроші перераховувалися нібито за придбання товарів, які фактично не виготовлялися і не закуповувалися, оскільки контрагенти не мали ані власного виробництва, ані офіційного доступу до імпорту відповідної продукції.

У результаті підприємець незаконно заволодів понад 35 млн гривень.

Йому вже повідомили про підозру у привласненні майна в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах та у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за державну зраду на 15 років засуджено колишнього правоохоронця з Луганщини.

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