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19 червня 2025, 08:08

Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено 9 людей

19 червня 2025, 08:08
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фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби війська РФ продовжували обстріли та дронові атаки по населених пунктах Херсонської області. Під ворожим вогнем опинилися 34 населені пункти

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів поранення дістали 9 мирних мешканців.

Окупанти цілеспрямовано били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, унаслідок чого пошкоджено: 3 багатоквартирні будинки,
10 приватних осель, газопровід, пункт екстреної медичної допомоги,пожежну частину, а також приватні автомобілі.

Під час нічної атаки сили протиповітряної оборони знищили ударний БпЛА типу "Шахед".

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, поранено 62-річного чоловіка.

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