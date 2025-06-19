104 российские дроны атаковали Украину: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 июня россияне атаковали Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 88 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны:

40 – сбито огневыми средствами поражения,

48 – локационно потеряны (без негативных последствий).

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 6 локациях.