104 российские дроны атаковали Украину: как отработала ПВО
В ночь на 19 июня россияне атаковали Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 88 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны:
- 40 – сбито огневыми средствами поражения,
- 48 – локационно потеряны (без негативных последствий).
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 6 локациях.
Напомним, за прошедшую неделю ВСУ уничтожили около 7 710 оккупантов и 2 269 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.
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