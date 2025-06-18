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18 червня 2025, 16:51

На Тернопільщині викрили дві корупційні схеми у ТЦК: фігурують військові

18 червня 2025, 16:51
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фото: Національна поліція України
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Фігурантами справ стали як діючі, так і колишні військові

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Тернопільській області правоохоронці припинили діяльність одразу двох корупційних схем, пов’язаних із територіальними центрами комплектування.

В одній із викритих схем працівник районного ТЦК разом з ексвійськовим, який раніше служив у цьому ж підрозділі, запропонували місцевому мешканцю "вирішити" питання з оформленням непридатності до військової служби. За свої "послуги" зловмисники вимагали 20 тисяч доларів США.

Ще один випадок зафіксовано в іншому ТЦК. Один зі співробітників намагався заробити на військовозобов'язаному, який перебував у розшуку в базі "Оберіг". За 700 доларів він пообіцяв виключити чоловіка з реєстру розшуку. Спочатку посадовець запросив аванс у розмірі 1000 гривень, після чого мав отримати решту суми готівкою.

Усім трьом фігурантам: двом чинним та одному колишньому співробітнику територіальних центрів - вже повідомлено про підозру. У разі доведення вини їм загрожує до 8 років ув’язнення відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який продавав "зняття з розшуку ТЦК".

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