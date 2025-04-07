Хабарництво в Україні: названо найкорумпованіші сфери

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За останній рік ситуація з хабарями в Україні погіршилася. Найчастіше українці стикаються з проявом корупції в школах

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає RegioNews.

Так, 29% респондентів заявили, що керівництво шкіл та вчителі вимагали від них або членів родини хабаря (грошей, подарунка, протекції, послуги) протягом останніх 12 місяців.

Ще 26% респондентів зазначили про випадки вимагання хабарів під час отримання медичних послуг, включаючи лікарів, працівників лікарень, поліклінік та аптек.

За даними опитування, корупція в питаннях приватизації, використання і володіння землею за останній рік зросла з 14% до 25%.

Також 25% громадян заявили, що стикалися з вимаганням хабарів від співробітників Національної поліції, зокрема патрульної служби.

Рівень корупції в податковій сфері, за твердженням опитаних, упродовж року зріс із 6% до 13%.

Довідка: у 2023 та 2024 роках в умовах повномасштабної війни опитування проводилося серез 10 000 респондентів. Окрім того, було опитано 1000 внутрішньо переміщених осіб та 2000 шукачів притулку за кордоном.

Нагадаємо, за спробу підкупити київських патрульних водій отримав два роки в'язниці.

Раніше повідомляося, що СБУ та ДБР затримали на хабарі керівника податкової служби Сумщини.