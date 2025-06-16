В Україні викрили масштабну корупційну схему закупівлі техніки для ЗСУ
Збитки перевищують 64 мільйони гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Службою безпеки викрили масштабну корупційну схему із закупівлі вантажної техніки для потреб одного з військових підрозділів. Організатори штучно створювали умови для перемоги "потрібної" компанії у державних тендерах.
Переможцем стала заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала товар на понад 64 млн грн дорожче, ніж інші учасники.
"За попередніми оцінками, збитки держави можуть бути значно більшими, адже зазначена структура здійснювала постачання техніки для понад 17 військових частин", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру екснардепу у несплаті податків на понад 4 млрд грн.
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