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18 июня 2025, 20:45

В Украине разоблачили преступную организацию, укравшую более 200 миллионов на оборудовании для онкобольных

18 июня 2025, 20:45
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Фото: НАБУ
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Правоохранители объявили о подозрении шестерым участникам преступной организации. Злоумышленники завышали цены на оборудование, которое должно было поставляться Институту рака

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

САП и НАБУ разоблачили преступления организацию, которая наживалась на закупках медицинского оборудования для онкобольных. Подозрение получили шесть человек. Среди них представители частных структур и Национального института рака. Схема нанесла ущерб более чем на 231 миллион гривен.

О подозрении сообщили: фактическому руководителю наибольшей группы субъектов предпринимательской деятельности, специализирующейся на реализации медицинского оборудования в Украине; двум доверенным лицам – представителям подконтрольных организатору частных компаний; исполняющему обязанности директора, который является депутатом областного совета, и двум должностным лицам Национального института рака (должности указаны на момент совершения преступления).

Как выяснили правоохранители, фактический руководитель группы субъектов предпринимательской деятельности, крупнейший поставщик медицинского оборудования в Украине, создал преступную организацию. Речь идет о компании, которая поставляет МРТ, машины скорой помощи и другую важную медицинскую технику.

Вместе с сообщниками организатор схемы планировал установить контроль за проведением закупок: от определения Института рака распорядителем бюджетных средств до обеспечения внеконкурентной победы подконтрольных организатору компаний в тендерах.

В то же время для того, чтобы увеличить собственную прибыль, злоумышленники завышали стоимость техники, которая должна была быть поставлена в Институт рака. Цены завышали до 50% начальной цены.

"Реализация преступной схемы при выполнении программы модернизации Института рака в Современную клиническую больницу позволила лицам в течение 2021-2022 годов завладеть средствами на общую сумму 231 035 577,49 грн", - добавили правоохранители.

Напомним, ранее в Киевском международном институте социологии рассказывали о наиболее коррумпированных сферах в Украине 29% украинцы рассказали о случаях, когда с них требовали взятки учителя. Еще 26% опрошенных рассказали о взятках при получении медицинских услуг. При этом коррупция в вопросах приватизации, использования и владения землей за последний год выросла с 14 до 25%.

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