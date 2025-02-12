Німеччина готова повертати в Україну чоловіків, які намагались уникнути мобілізації

фото: ілюстративне

У Німеччині суд уперше дозволив екстрадицію українця, який відмовився від служби в армії

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Федеральний верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію громадянина України, який намагався уникнути її, обгрунтовуючи небажанням служити у війську.

В Україні чоловіку інкримінують погрози і фізичне насильство над співробітником поліції під час взяття аналізу крові в лікарні.

Після того, як у Німеччині почали процедуру екстрадиції українця, чоловік виступив проти повернення в Україну, стверджуючи, що в разі екстрадиції його можуть призвати на військову службу, а він не хоче служити в армії.

У Федеральному верховному суді Німеччини заявили, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, і громадянин не повинен уникати призову на службу.

Зазначимо, станом на 2024 рік у Німеччині перебувало близько 200 тисяч українських чоловіків.

Нагадаємо, народні депутати продовжили термін проходження повторної ВЛК для "обмежено придатних" до літа.