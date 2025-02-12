09:01  12 лютого
Ракетний удар по Києву: з'явилося відео моменту влучання в Оболонському районі
10:55  12 лютого
ЗСУ показали, як знищили в лісах Донеччини рідкісний російський корабельний бомбомет
09:45  12 лютого
Внаслідок ранкового удару по Києву пошкоджено офіс одного з телеканалів
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2025, 17:52

Німеччина готова повертати в Україну чоловіків, які намагались уникнути мобілізації

12 лютого 2025, 17:52
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Німеччині суд уперше дозволив екстрадицію українця, який відмовився від служби в армії

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Федеральний верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію громадянина України, який намагався уникнути її, обгрунтовуючи небажанням служити у війську.

В Україні чоловіку інкримінують погрози і фізичне насильство над співробітником поліції під час взяття аналізу крові в лікарні.

Після того, як у Німеччині почали процедуру екстрадиції українця, чоловік виступив проти повернення в Україну, стверджуючи, що в разі екстрадиції його можуть призвати на військову службу, а він не хоче служити в армії.

У Федеральному верховному суді Німеччини заявили, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, і громадянин не повинен уникати призову на службу.

Зазначимо, станом на 2024 рік у Німеччині перебувало близько 200 тисяч українських чоловіків.

Нагадаємо, народні депутати продовжили термін проходження повторної ВЛК для "обмежено придатних" до літа.

суд Німеччина екстрадиція ухилення від мобілізації
На Одещині працівник ТЦК за 5-8 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон
12 лютого 2025, 12:31
Возив ухилянтів до кордону на власному авто: на Закарпатті поліція викрила організатора чергової схеми
12 лютого 2025, 02:30
В Україні ліквідували нові "схеми для ухилянтів": серед організаторів – росіянка, яка видавала себе за чоловіка
11 лютого 2025, 20:40
Всі новини »
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
Постачання прикордонникам неякісних шоломів на 36 млн грн: справа передана до суду
12 лютого 2025, 18:41
Стало відомо, скільки людей на місяць мобілізують в Україні
12 лютого 2025, 18:37
До 30 тисяч пачок щодня: у Хмельницькому ліквідували масштабну підпільну тютюнову фабрику
12 лютого 2025, 18:30
Став переселенцем через обстріли РФ, але любить "русский мир": у Харкові викрили фаната окупантів
12 лютого 2025, 18:15
Танки, ракети та артилерія: Британія виділила Україні нову військову допомогу
12 лютого 2025, 18:04
Росіяни атакували Слов’янськ на Донеччині: виникла масштабна пожежа
12 лютого 2025, 17:56
Молодь може укласти однорічний контракт із Міноборони через Резерв+
12 лютого 2025, 17:35
На Черкащині зіткнулись дві вантажівки: один водій загинув, інший – у лікарні
12 лютого 2025, 17:27
У Києві іноземець жорстоко побив 24-річного хлопця
12 лютого 2025, 17:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »