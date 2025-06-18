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18 червня 2025, 15:35

Масований удар по Києву: з-під завалів 9-поверхівки дістали ще два тіла

18 червня 2025, 15:35
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Фото: ДСНС
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У Києві зросла кількість жертв внаслідок російського удару. Рятувальники продовжують пошукові роботи

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У столиці продовжуються пошуково-рятувальні роботи після російського масового удару. Рятувальники дістали ще два тіла загиблих. Таким чином, внаслідок удару росіян по 9-поверхівці загинули 23 людини.

Всього по столиці внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей. Ще 134 людини отримали поранення.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше в ООН назвали удар росіян по Києву в ніч на 17 червня однією з найсмертоносніших атак за останній рік. Це четвертий випадок за цей місяць, коли за одну ніч російські збройні сили застосували понад 400 боєприпасів. Наприклад, протягом червня минулого місяця росіяни застосували 544 боєприпаси дальнього радіусу дії.

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