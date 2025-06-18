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18 июня 2025, 16:12

В Украине задержан участник международной хакерской группировки, нанесшей убытки свыше 3 млрд грн

18 июня 2025, 16:12
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фото: Национальная полиция Украины
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В столице Украины задержали 33-летнего иностранца, разыскиваемого Соединенными Штатами Америки

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Мужчину подозревают в участии в международной хакерской группировке, специализировавшейся на атаках на промышленные предприятия в разных странах. По данным правоохранителей, злоумышленники использовали собственные вирусы-шифровальщики, чтобы блокировать доступ к корпоративным данным и затем требовать выкуп в криптовалюте.

Следствие установило, что ущерб от действий группировки превышает 3 миллиарда гривен в эквиваленте. В рамках производства правоохранители уже направили в суд обвинительные акты в отношении нескольких членов банды. Одного из участников – 33-летнего специалиста по поиску уязвимостей в сетях – удалось вычислить благодаря анализу материалов, собранных в ходе следственных действий. Именно его данные другие хакеры использовали для дальнейших кибератак.

Задержанный объявлен в международный розыск. ФБР заочно выдвинуло ему обвинение по ряду нарушений законодательства США. Украинские полицейские произвели задержание по поручению Офиса Генерального прокурора. Мужчина проживал в Киеве, где и попал в руки силовиков.

Соломенский районный суд столицы принял решение об экстрадиционном аресте. После завершения проверки и вступления в силу решения об экстрадиции хакера передали американским правоохранителям.

Ранее сообщалось, что Германия готова возвращать в Украину мужчин, которые пытались избежать мобилизации.

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