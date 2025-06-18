У Києві працівники ТЦК за 2-15 тис. доларів допомогли уникнути мобілізації тисячам військовозобов’язаних

фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило розслідування масштабної оборудки в Голосіївському РТЦК, посадовці якого за гроші допомогли уникнути мобілізації тисячам військовозобов’язаних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Організатором схеми був цивільний посередник, який підшуковував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх посадовцям РТЦК.

Учасники злочинної групи виготовляли фіктивні військово-облікові документи про непридатність до служби та виключення з військового обліку. Вартість таких "послуг" становила від 2 до 15 тис. доларів США.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівкою. Крім того, було виявлено 11 автомобілів преміумкласу орієнтовною вартістю близько 100 тис. доларів кожен.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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