Фейкові стероїди замість ліків: в Україні знешкодили масштабну підпільну лабораторію

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Національна поліція викрила та знешкодила масштабну мережу виготовлення фальсифікованих анаболічних стероїдів, які продавали під виглядом імпортних препаратів для спортсменів

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, продукцію виготовляли у звичайній квартирі без дотримання будь-яких санітарних норм чи елементарної безпеки.

Препарати, призначені для нарощування м'язової маси, "сушки" тіла та схуднення, містили діючі речовини, які використовують для лікування важких захворювань, зокрема онкології. Їх продавали без рецепта та медичного контролю, часто — у небезпечних дозах.

Фальсифікат реалізовували як продукцію нібито з Малайзії. Усі упаковки були підроблені.

Під час обшуків у Київській, Харківській, Одеській та Львівській областях вилучили:

понад 20 000 упаковок стероїдів;

3 000 ампул із речовинами невідомого походження;

обладнання для виготовлення, фасування та маркування;

понад 37 мільйонів гривень у різній валюті.

П'ятьом фігурантам вже оголошено про підозру.

Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у ході масштабної спецоперації правоохоронці Івано-Франківщини затримали небезпечну злочинну групу, яка займалась збутом психотропних речовин, вимаганням грошей та незаконним позбавленням волі громадянина під час дії воєнного стану.