Стало відомо, скільки в Україні мільйонерів
Понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає RegioNews.
"Понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами. І це не вигадка, а підсумки цьогорічної деклараційної кампанії", - повідомив він.
За словами Гетманцева, це на 1,3 тисячі більше, ніж торік — а сумарно вони задекларували 254 млрд грн.
Загалом українці задекларували 474 млрд грн доходів — на 93,5 млрд грн більше, ніж у 2024 році.
Раніше в Україні назвали розмір середньої зарплати.
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