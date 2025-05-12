В Україні хочуть значно підвищити мінімальну зарплату

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідний законопроєкт.

Як зазначається, законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" затверджено мінімальний розмір заробітної плати на 2025 рік на рівні січня 2024 року у розмірі 8000 грн., не дивлячись на інфляційні процеси.

"У березні 2025 року фактичний розмір прожиткового мінімуму склав 10800 грн., а мінімальна заробітна плата затверджена 8000 грн. або 74,1% до фактичного прожиткового мінімуму, визначеного за методологією. Це є порушенням статті 22 Конституції України", - йдеться у пояснювальній записці.

Оскільки в умовах військового стану немає достатніх доходів у зведеному бюджеті для забезпечення одноразового підвищення розміру мінімальної заробітної плати законопроектом передбачено поетапне підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 липня 2025 року.

За прогнозними розрахунками додаткові видатки на реалізацію проекту у 2025 році складуть у середньому за місяць близько 2,5 млрд гривень.

Нагадаємо, в Україні змінився показник для обчислення пенсій.