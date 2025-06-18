Стало известно, сколько в Украине миллионеров

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает RegioNews.

"Более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами. И это не вымысел, а итоги декларационной кампании в этом году", - сообщил он.

По словам Гетманцева, это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом — а суммарно они задекларировали 254 млрд грн.

В целом, украинцы задекларировали 474 млрд грн доходов — на 93,5 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Раньше в Украине назвали размер средней зарплаты.