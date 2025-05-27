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27 травня 2025, 11:57

Після війни квартири українців можуть почати забирати через борги за комуналку

27 травня 2025, 11:57
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фото: ілюстративне
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Українці можуть залишитися без житла через борги за комунальні послуги

Такий прогноз дав заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Кучеренко, передає RegioNews.

За словами експерта, багатьом українцям не вистачає грошей для оплати комунальних послуг. Особливо гостро ця проблема постане після закінчення війни, коли країна зіткнеться із економічною кризою.Може дійти навіть до того, що у громадян відбиратимуть житло через борги.

Раніше Олексій Кучеренко заявив, що Україні бракує щонайменше 4,5 млрд м³ газу для проходження наступного опалювального сезону, і цей обсяг доведеться закуповувати за кордоном. Водночас фінансовий стан "Нафтогазу" набагато гірший, ніж офіційно звітували його керівники, і компанія не має достатньо ресурсів для покриття дефіциту.

Нагадаємо, в Україні подорожчали комунальні послуги.

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