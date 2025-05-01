Гетманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки і заявив, що багатьох із них знає особисто

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ТСН.

Він зазначив, що особисто знає багатьох моделей, спілкується із ними у соціальних мережах та виступає за декриміналізацію такого виду діяльності.

"Я дуже вдячний тим моделям, які сплатили податки. Я знаю багато особисто з них. Ми спілкуємося у соцмережах і обговорюємо ці проблеми також. Податки сплачені достатньо великі. Вдячний їм за те, що вони виконують ті норми податкового законодавства, які сьогодні", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, у Податковій підрахували доходи українських моделей OnlyFans. Протягом 2020-2022 років українські моделі заробили 111 млн доларів.