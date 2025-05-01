Гетманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки і заявив, що багатьох із них знає особисто
Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ТСН.
Він зазначив, що особисто знає багатьох моделей, спілкується із ними у соціальних мережах та виступає за декриміналізацію такого виду діяльності.
"Я дуже вдячний тим моделям, які сплатили податки. Я знаю багато особисто з них. Ми спілкуємося у соцмережах і обговорюємо ці проблеми також. Податки сплачені достатньо великі. Вдячний їм за те, що вони виконують ті норми податкового законодавства, які сьогодні", - сказав Гетманцев.
Нагадаємо, у Податковій підрахували доходи українських моделей OnlyFans. Протягом 2020-2022 років українські моделі заробили 111 млн доларів.