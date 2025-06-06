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06 червня 2025, 18:03

В Україні назвали розмір середньої зарплати

06 червня 2025, 18:03
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фото: ілюстративне
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Порівняно із 2024-м роком, зарплати зросли на майже 2 тис. грн

Як передає RegioNews, про це повідомляє Державна служба статистики.

Станом на початок червня 2025 року середня зарплата в Україні складає 23 460 грн.

Зазначимо, мінімальна заробітна плата зараз становить 8000 гривень, але у працівника відраховується 23% податків. Таким чином, мінімальна зарплата в Україні з вирахуванням податків фактично становить 6160 гривень "чистими" на руки.

Нагадаємо, в Україні хочуть значно підвищити мінімальну зарплату.

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