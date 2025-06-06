В Україні назвали розмір середньої зарплати
Порівняно із 2024-м роком, зарплати зросли на майже 2 тис. грн
Як передає RegioNews, про це повідомляє Державна служба статистики.
Станом на початок червня 2025 року середня зарплата в Україні складає 23 460 грн.
Зазначимо, мінімальна заробітна плата зараз становить 8000 гривень, але у працівника відраховується 23% податків. Таким чином, мінімальна зарплата в Україні з вирахуванням податків фактично становить 6160 гривень "чистими" на руки.
Нагадаємо, в Україні хочуть значно підвищити мінімальну зарплату.
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