Відомий український журналіст вступив до лав Нацгвардії: подробиці

фото: Фейсбук Юрія Бутусова

Журналіст Юрій Бутусов кілька днів тому я мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Зараз він проходить навчання

Як передає RegioNews, про це сам журналіст повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Я як журналіст брав участь у бойових діях, в боях в обороні та в трьох штурмових атаках, я бачив зблизька смерть ворогів та смерть друзів. Дехто знає, що я брав участь у деяких операціях на плануванні та застосуванні військ, в ухваленні значної кількості тактичних та оперативних рішень, створені нових військових частин, розповсюдженні сучасного бойового досвіду, у створенні центру управління БПЛА", - пише він.

Бутусов додав, що для нього є честю стати учасником бойової родини 13-ї бригада "Хартія".

Нагадаємо, зірка "МастерШеф" вступив до лав ЗСУ.