Відомий український журналіст вступив до лав Нацгвардії: подробиці
Журналіст Юрій Бутусов кілька днів тому я мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Зараз він проходить навчання
Як передає RegioNews, про це сам журналіст повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Я як журналіст брав участь у бойових діях, в боях в обороні та в трьох штурмових атаках, я бачив зблизька смерть ворогів та смерть друзів. Дехто знає, що я брав участь у деяких операціях на плануванні та застосуванні військ, в ухваленні значної кількості тактичних та оперативних рішень, створені нових військових частин, розповсюдженні сучасного бойового досвіду, у створенні центру управління БПЛА", - пише він.
Бутусов додав, що для нього є честю стати учасником бойової родини 13-ї бригада "Хартія".
Нагадаємо, зірка "МастерШеф" вступив до лав ЗСУ.