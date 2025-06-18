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18 червня 2025, 04:50

Засновник сервісу Spotify вклав більш як пів мільярда євро в дрони для України

18 червня 2025, 04:50
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Фото з відкритих джерел
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Компанія засновника Spotify вклала гроші в німецький оборонний проєкт. Йдеться про інвестиції для Helsing, яка постачає дрони Україні

Про це повідомляє Економічна правда, передає RegioNews.

Засновник стрімінгового музичного сервісу Spotify Даніель Ек вклав 600 мільйонів євро у німецький оборонний стартап Helsing. Ця компанія постачає дрони для України, а також планує виходити на біржу.

Слід зазначити, що раніше компанія Prima Materia, заснована Даніелем Еком і співзасновником Spotify Шакілом Ханом, уже вкладала гроші в оборонні проєкти. Зокрема, у 2021 році. За словами Даніеля Ека, фонд "подвоює зусилля" у сфері безпеки.

Компанія Helsing була заснована у 2021 році. Зараз Helsing постачає дрони на потреби України. Зокрема, компанія має контракти з урядами Великої Британії, Німеччини та Швеції.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам "Антидроновий пістоль". Це зброя українського виробництва. Пістоль здатен створювати електромагнітні перешкоди та блокувати канали управління і відеосигнал ворожих безпілотників.

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