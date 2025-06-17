На Донеччині "Помста" знищила російську техніку та FPV-засідки окупантів
На Краматорському напрямку воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" знищили ворожі FPV-засідки, а також піхоту й техніку окупантів
Відповідне відео оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"За кілька днів наші оператори знищили 7 ворожих FPV-дронів, включно із засідками, військовий автомобіль, мотоцикл, а також польовий склад з боєкомплектом", — йдеться в повідомленні.
Також прикордонники уразили укриття з піхотою, в якому ліквідували близько 10 російських загарбників.
Нагадаємо, воїни ГУР показали, як розбомбили російські системи ППО на Запоріжжі.
Бригада "Помста" знищила російську піхоту та бронетехніку під Куп’янськомВсі новини »
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