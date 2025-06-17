На Донеччині "Помста" знищила російську техніку та FPV-засідки окупантів

фото: ДПСУ

На Краматорському напрямку воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" знищили ворожі FPV-засідки, а також піхоту й техніку окупантів

Відповідне відео оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"За кілька днів наші оператори знищили 7 ворожих FPV-дронів, включно із засідками, військовий автомобіль, мотоцикл, а також польовий склад з боєкомплектом", — йдеться в повідомленні.

Також прикордонники уразили укриття з піхотою, в якому ліквідували близько 10 російських загарбників.