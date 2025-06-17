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17 червня 2025, 21:31

На Донеччині "Помста" знищила російську техніку та FPV-засідки окупантів

17 червня 2025, 21:31
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фото: ДПСУ
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На Краматорському напрямку воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" знищили ворожі FPV-засідки, а також піхоту й техніку окупантів

Відповідне відео оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"За кілька днів наші оператори знищили 7 ворожих FPV-дронів, включно із засідками, військовий автомобіль, мотоцикл, а також польовий склад з боєкомплектом", — йдеться в повідомленні.

Також прикордонники уразили укриття з піхотою, в якому ліквідували близько 10 російських загарбників.

Нагадаємо, воїни ГУР показали, як розбомбили російські системи ППО на Запоріжжі.

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війна прикордонники окупанти втрати росіян Краматорський напрямок Донеччина підрозділ Фенікс бригада Помста
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