Мобілізація в Україні: чому ТЦК "бусифікують" хворих і залежних

фото: Нацполіція

В Україні зростає кількість випадків, коли до армії потрапляють навіть ті, хто не придатний до служби за станом здоров'я чи має залежності. Причина — хаос у роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК) та порушення при перевірці документів

Про це пише видання "Українська правда", передає RegioNews.

Так, Офіс омбудсмена отримав понад 1 600 скарг лише з початку 2025 року, найчастіше — на дії ТЦК.

У деяких випадках людей з діагнозами або нещодавно демобілізованих вивозили "бусами"без рішень ВЛК і тримали у збірних пунктах із жахливими умовами: без медогляду, без їжі, без води.

Серед таких історій — волонтер та бойовий медик Роман "Йода" Замрій, якого незаконно утримували. Після перевірки виявилося, що документи Замрія не були оновлені вчасно, що й стало підставою для його затримання.

Ці випадки свідчать про серйозні проблеми в організації роботи ТЦК та збірних пунктів, що призводить до порушення прав громадян та неналежного виконання мобілізаційних заходів. Причини такої ситуації:

відсутність єдиного реєстру військовозобов’язаних;

неузгодженість між ТЦК, прикордонною службою й медзакладами;

планові показники для набору, які провокують зловживання.

Окрім того, як пишуть журналісти, за невиконання мобілізаційних планів військових територіальних центрів карають доганами, пониженнями в посадах, а подекуди навіть відправками на "нуль".

Нагадаємо, нещодавно в Києві під час транспортування до збірного пункту ТЦК двоє мобілізованих здійснили спробу втечі із авто, внаслідок падіння на дорогу один із них загинув.