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17 червня 2025, 15:25

Мобілізація в Україні: чому ТЦК "бусифікують" хворих і залежних

17 червня 2025, 15:25
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фото: Нацполіція
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В Україні зростає кількість випадків, коли до армії потрапляють навіть ті, хто не придатний до служби за станом здоров'я чи має залежності. Причина — хаос у роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК) та порушення при перевірці документів

Про це пише видання "Українська правда", передає RegioNews.

Так, Офіс омбудсмена отримав понад 1 600 скарг лише з початку 2025 року, найчастіше — на дії ТЦК.

У деяких випадках людей з діагнозами або нещодавно демобілізованих вивозили "бусами"без рішень ВЛК і тримали у збірних пунктах із жахливими умовами: без медогляду, без їжі, без води.

Серед таких історій — волонтер та бойовий медик Роман "Йода" Замрій, якого незаконно утримували. Після перевірки виявилося, що документи Замрія не були оновлені вчасно, що й стало підставою для його затримання.

Ці випадки свідчать про серйозні проблеми в організації роботи ТЦК та збірних пунктів, що призводить до порушення прав громадян та неналежного виконання мобілізаційних заходів. Причини такої ситуації:

  • відсутність єдиного реєстру військовозобов’язаних;
  • неузгодженість між ТЦК, прикордонною службою й медзакладами;
  • планові показники для набору, які провокують зловживання.

Окрім того, як пишуть журналісти, за невиконання мобілізаційних планів військових територіальних центрів карають доганами, пониженнями в посадах, а подекуди навіть відправками на "нуль".

Нагадаємо, нещодавно в Києві під час транспортування до збірного пункту ТЦК двоє мобілізованих здійснили спробу втечі із авто, внаслідок падіння на дорогу один із них загинув.

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Україна мобілізація ТЦК військовозобовʼязані порушення прав людини перевірка документів бусифікація
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