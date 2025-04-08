Українці скаржаться на порушення прав: cкільки звернень отримав омбудсмен

фото: ombudsman.gov.ua

За березень цього року до Офісу омбудсмена надійшло понад 11 тисяч звернень про порушення прав людини

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

"За березень цього року до нашого Офісу надійшло 11 139 звернень, з яких 209 були колективними, а 10 930 — індивідуальними зверненнями", – розповів омбудсмен.

За його словами, основні питання, з якими зверталися українці:

громадянські права — 8 492;

соціальні права — 854;

економічні права — 504;

права дітей — 323;

свобода від дискримінації — 242;

особисті права — 265ю

Минулого року в березні Офіс омбудсмена отримав 9 256 звернень, що на 1 883 менше, ніж цього року.

Нагадаємо, за даними опитування, за останній рік в Україні погіршилася ситуація з хабарями. Найчастіше українці стикаються з проявом корупції в школах.