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17 июня 2025, 15:25

Мобилизация в Украине: почему ТЦК "бусифицируют" больных и зависимых

17 июня 2025, 15:25
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фото: Нацполиция
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В Украине растет количество случаев, когда в армию попадают даже те, кто не пригоден к службе по состоянию здоровья или имеет зависимость. Причина – хаос в работе территориальных центров комплектования (ТЦК) и нарушения при проверке документов

Об этом пишет издание "Украинская правда", передает RegioNews.

Так, Офис омбудсмена получил более 1600 жалоб только с начала 2025 года, чаще всего - на действия ТЦК.

В некоторых случаях людей с диагнозами или недавно демобилизованных вывозили "бусами" без решений ВЛК и держали в сборных пунктах с ужасающими условиями: без медосмотра, без еды, без воды.

Среди таких историй — волонтер и боевой медик Роман "Йода"Замрий, которого незаконно удерживали. После проверки оказалось, что документы Замрия не были обновлены вовремя, что и стало основанием для его задержания.

Эти случаи свидетельствуют о серьезных проблемах в организации работы ТЦК и сборных пунктов, что приводит к нарушению прав граждан и ненадлежащему выполнению мобилизационных мероприятий. Причины такой ситуации:

  • отсутствие единого реестра военнообязанных;
  • несогласованность между ТЦК, пограничной службой и медучреждениями;
  • плановые показатели для набора, которые провоцируют злоупотребление.

Кроме того, как пишут журналисты, за невыполнение мобилизационных планов военных территориальных центров наказывают выговорами, понижениями в должностях, а иногда даже отправками на "ноль".

Напомним, недавно в Киеве во время транспортировки в сборный пункт ТЦК двое мобилизованных предприняли попытку побега из авто, в результате падения на дорогу один из них погиб.

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Украина мобилизация ТЦК военнообязанные нарушение прав человека проверка документов бусификация
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