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16 червня 2025, 13:59

Шокуючий інцидент на Львівщині: мобілізований вистрибнув із кузова вантажівки

16 червня 2025, 13:59
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ілюстративне фото: varta1
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На Львівщині поліція розслідує травмування мобілізованого під час перевезення на полігон

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 12 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про 31-річного чоловіка з Волинської області, який був доставлений до однієї з львівських лікарень без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою.

Попередньо встановлено, що мобілізований отримав травми, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на військовий полігон.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, у столиці під час транспортування до збірного пункту ТЦК двоє мобілізованих здійснили спробу втечі із авто, внаслідок падіння на дорогу один із них загинув.

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війна Волинська область Львівська область вантажівка мобілізація ТЦК полігон
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