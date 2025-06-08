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Про це Роман Замрій ("Йода") розповів на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами колишнього бойового медика, увечері 4 червня на блокпосту в Чернівецькій області поблизу Хотина його зупинив представник ТЦК. Він попросив документи для перевірки. Військовий попросив Романа підвезти його до будівлі ТЦК.

"На порозі військомату він попросив телефон, щоб занести туди дані, куди переслати фотографії (документів про відстрочку), але одразу забрав телефон і зник. Цього працівника я більше ніколи не бачив. Вийшов офіцер і сказав, що повезе на ВЛК, поки вони розглядають моє право на відтермінування, при чому повторював, що все добре, просто проведуть ВЛК і віддадуть документи, бо підстави їм достатні", - пише Роман Замрій.

Саме ВЛК Роман назвав "цирком". Після цього його привезли в кімнату, вікно якої виходить на якийсь темний склад. Коли Роман казав про документи в його телефоні, представники ТЦК заявляли йому, що "немає телефону - немає документів".

Далі Роман згадує, що його та двох "співкамерників" тримали деякий час без їжі та води, а потім повезли в автобусі до військової частини. Офіцер цієї військової частини обурився поведінкою ТЦК.

"Я зауважу, що не всі ТЦК такі. Дякую Богові, що далеко не всі. Ці слова: "Я спробую, почекай, я передзвоню" досі лунають в моїй голові! Це нишпорення по кишеням, щоб нагодувати нас через більше ніж добу без їжі і води! Це щире враження від працівника ТЦК: "Цього не може бути, вони всі ....". Є нормальні люди", - каже медик.

Він також додав, що ці три дні нічого не відрізняло від полону Росії. При цьому він зазначив, що майора на його очах били. Медик наголосив, що не в мобілізації проблема, а в таких методах.

Згодом ситуацію прокоментували в Чернівецькому ТЦК. Вони заявили, що Роман нібито не мав права на відстрочку. У ТЦК також заявили, що їхні співробітники "діяли у межах закону, протиправних дій стосовно громадянина не було". При цьому зараз перевірятимуться факти, про які повідомив бойовий медик.

Довідка. Роман Замрій — бойовий медик, який на передовій врятував щонайменше 700 солдатів. Він служив добровольцем з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення він проходив службу в гарячих точках — від Херсона до Бахмута. У липні 2023 року повернувся до сімейної медицини. Має трьох дітей.