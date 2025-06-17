Стали відомі втрати армії РФ станом на 17 червня
Генеральний штаб Збройних Сил оновив дані про втрати росіян у війні проти України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку відомства у Фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько (+1060) осіб,
- танків ‒ 10940 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22814 (+3) од,
- артилерійських систем– 29228 (+20) од,
- РСЗВ – 1419 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177),
- крилаті ракети ‒ 3346 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52175 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3916 (+0).
Нагадаємо, Росія завдала масованого удару по Києву.
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога: інформація станом на 16 червняВсі новини »
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