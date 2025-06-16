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16 червня 2025, 09:55

Лікарі видаляють напис "Слава России" з тіла українського військового

16 червня 2025, 09:55
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фото: Facebook/Максим Туркевич
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У межах національної програми "Неопалимі" лікарі провели першу процедуру з видалення напису "Слава России" з тіла українського військового, який повернувся з полону

Про це повідомив директор програми Максим Туркевич, передає RegioNews.

"Якщо коротко – у Андрія була перша процедура у рамках лікування в "Неопалимі". Лікарі готують рубець до агресивнішого втручання", – зазначив він у своєму дописі.

За словами Туркевича, За кілька місяців від надпису залишиться лише легкий слід.

Нагадаємо, військовослужбовця Андрія повернули з російського полону в межах обміну за схемою "1000 на 1000".

Перші фотографії бійця з випаленим написом "Слава России" на тілі з'явилися у виданні Clash Report у понеділок, 9 червня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив їхню справжність. За його словами, знімок зробив український лікар, що оглядав військового після звільнення з полону.

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