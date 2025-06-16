Лікарі видаляють напис "Слава России" з тіла українського військового
У межах національної програми "Неопалимі" лікарі провели першу процедуру з видалення напису "Слава России" з тіла українського військового, який повернувся з полону
Про це повідомив директор програми Максим Туркевич, передає RegioNews.
"Якщо коротко – у Андрія була перша процедура у рамках лікування в "Неопалимі". Лікарі готують рубець до агресивнішого втручання", – зазначив він у своєму дописі.
За словами Туркевича, За кілька місяців від надпису залишиться лише легкий слід.
Нагадаємо, військовослужбовця Андрія повернули з російського полону в межах обміну за схемою "1000 на 1000".
Перші фотографії бійця з випаленим написом "Слава России" на тілі з'явилися у виданні Clash Report у понеділок, 9 червня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив їхню справжність. За його словами, знімок зробив український лікар, що оглядав військового після звільнення з полону.