фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулу добу, 15 червня, Сили оборони України знищили 1 200 російських загарбників, девʼять крилатих ракет, два танки, сім бойових броньованих машин, одну систему ППО, 18 артилерійських систем, 95 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 005 060 солдат.