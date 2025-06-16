Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога: інформація станом на 16 червня
За минулу добу, 15 червня, Сили оборони України знищили 1 200 російських загарбників, девʼять крилатих ракет, два танки, сім бойових броньованих машин, одну систему ППО, 18 артилерійських систем, 95 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 005 060 солдат.
Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ знищили близько 7 710 окупантів та 2 269 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.
Воїни ГУР показали, як розбомбили російські системи ППО на ЗапоріжжіВсі новини »
16 червня 2025, 05:05На Півночі прикордонники спалили російські авто з боєприпасами
16 червня 2025, 02:40Сили оборони атакували російський завод у Єлабузі, що виробляє ударні БпЛА
16 червня 2025, 00:15
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Поліція показала наслідки ворожої атаки на Київщину
16 червня 2025, 10:18Лікарі видаляють напис "Слава России" з тіла українського військового
16 червня 2025, 09:55Війська РФ вдарили по Нікопольщині: пошкоджене підприємство
16 червня 2025, 09:45Вибухи на Полтавщині: влада попередила про роботу саперів
16 червня 2025, 09:29Атака на Київ: один поранений у лікарні, жінка – на амбулаторному лікуванні
16 червня 2025, 09:15Сумщина під обстрілами: 95 атак за добу, пошкоджено цивільні об'єкти
16 червня 2025, 08:56Росія запустила по Україні майже 140 ударних дронів: як відпрацювала ППО
16 червня 2025, 08:45Сили ППО знищили 18 ворожих дронів над Черкащиною: є пошкодження
16 червня 2025, 08:34На подвір'ї львів'янина знайшли понад сотню вибухонебезпечних предметів
16 червня 2025, 08:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС