Росія запустила по Україні майже 140 ударних дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 16 червня російська армія випустила по Україні 138 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 125 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове — РФ. Основним напрямком удару стала Донеччина.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 84 — збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачениі/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у 10 локаціях, місця падіння збитих дронів (уламки) — у восьми локаціях.