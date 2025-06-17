Стали известны потери армии РФ по состоянию на 17 июня
Генеральный штаб Вооруженных Сил обновил данные о потерях россиян в войне против Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу ведомства в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около (+1060) человек,
- танков ‒ 10940 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22814 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 29228 (+20) ед,
- РСЗО – 1419 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1187 (+0) ед,
- самолетов – 416 (+0) ед,
- вертолетов – 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40981 (+177),
- крылатые ракеты ‒ 3346 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 52175 (+79) ед,
- специальная техника – 3916 (+0).
Напомним, Россия нанесла массированный удар по Киеву.
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация по состоянию на 16 июняВсе новости »
16 июня 2025, 10:10Врачи удаляют надпись "Слава России" из тела украинского военного
16 июня 2025, 09:55Россия запустила по Украине почти 140 ударных дронов: как отработала ПВО
16 июня 2025, 08:45
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
На Ивано-Франковщине действовала банда, которая "кошмарила" людей и продавала наркотики
17 июня 2025, 08:28В Киеве выросло количество пострадавших в результате комбинированной российской атаки
17 июня 2025, 08:18В Киеве остановлены трамваи №15 и 22, автобусы курсируют по измененным маршрутам
17 июня 2025, 08:1317–19 июня: в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
17 июня 2025, 08:08РФ за сутки нанесла более 500 ударов по Запорожской области
17 июня 2025, 08:03Утренняя атака на Одессу: десятки раненых, повреждена гражданская инфраструктура
17 июня 2025, 07:56Россияне атаковали Киевщину: ранена женщина, вспыхнули пожары
17 июня 2025, 07:39В результате комбинированной атаки на Киев погибли 14 человек, – КМВА
17 июня 2025, 07:14Россия нанесла массированный удар по Киеву: разрушены дома, десятки пострадавших
17 июня 2025, 06:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС