17–19 червня: в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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За прогнозами синоптиків, з 17 по 19 червня на значній території України збережеться надзвичайний (5 клас) рівень пожежної небезпеки

Про це інформує RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Заначається, що небезпека поширюється майже на всю територію країни, за винятком Автономної Республіки Крим, більшості північних областей, Рівненської області (17 червня), Чернівецької (18–19 червня) та Харківської (18–19 червня).

Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними з вогнем на відкритій місцевості, не палити суху траву, не розпалювати багаття в лісах і не залишати легкозаймисті предмети на сонці.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо 2025.