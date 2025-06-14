В Україні очікуються дощі та грози

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У неділю, 15 червня, в Україні пройдуть короткочасні дощі, вночі очікується +9…+14°, вдень +19…+24°, на південному заході до +27°

Як передає RegioNews, про це повідомив Український гідрометцентр.

"Хмарно із проясненнями. В Україні (крім західних областей) невеликі, вдень на сході, південному сході країни помірні короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.

Вітер буде північно-західний, до 7-12 м/с.

Температура вночі +9…+14°, вдень +19…+24°, на південному заході країни до +27°; в Карпатах вночі +4…+9°, вдень до +20°.

У Києві та області у неділю буде хмарно із проясненнями. Пройде невеликий короткочасний дощ. Вдень повітря прогріється до +24°.

Як повідомлялось, після спеки в Україну прийде відчутне похолодання.