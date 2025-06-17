17–19 июня: в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

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По прогнозам синоптиков, с 17 по 19 июня на значительной территории Украины сохранится чрезвычайный (5 класс) уровень пожарной опасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Отмечается, что опасность распространяется почти на всю территорию страны, за исключением Автономной Республики Крым, большинства северных областей, Ровенской области (17 июня), Черновицкой (18-19 июня) и Харьковской (18-19 июня).

Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными с огнем на открытой местности, не сжигать сухую траву, не разжигать костры в лесах и не оставлять легковоспламеняющиеся предметы на солнце.

Напомним, ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето 2025 года.