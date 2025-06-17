Укрзалізниця призначила пасажирські поїзди на літній сезон: графік руху

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Національний перевізник "Укрзалізниця" призначила 18 пар додаткових поїздів, які курсуватимуть за літнім графіком

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

"З початком літа ми спостерігаємо традиційне зростання попиту на залізничні подорожі. Тому, щоб кожен охочий міг дістатись до рідних, друзів чи омріяного відпочинку — ми доповнюємо графік руху новими призначеннями", — пояснили залізничники.

У літньому сезоні "Укрзалізниця" передбачила, частина з яких уже в графіку, інші — призначать окремими рішеннями.

Так, поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ курсуватиме через день. Один з топ-5 найдовших маршрутів України — 1358 км — відправлятиметься:

Івано-Франківськ: 21:52 Краматорськ: 18:28;

Краматорськ: 19:20 Івано-Франківськ: 16:45.

Маршрут охоплює як нічне/денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, так і денне/нічне між Києвом і Краматорськом.

Поїзд №220/219 Київ — Дніпро курсуватиме по визначених днях тижня та підсилить денне сполучення між містами:

із Києва: 14:35 прибуття у Дніпро: 21:26;

із Дніпра: 08:36 прибуття в Київ: 15:19.

Поїзд ідеально підійде для міжнародних мандрівників із Дніпра, оскільки у столиці можливі пересадки на міжнародні поїзди до Молдови та Польщі:

№351/352 Київ — Кишинів;

№705/706 Київ — Перемишль;

№67/68 Київ — Варшава;

№19/20 Київ — Хелм.

Поїзд "Інтерсіті" №765/764 Київ — Одеса посилить морський напрямок між столицею та Південною Пальмірою. Він курсуватиме з Києва з 27 червня, а з Одеси — з 28 червня (з періодичністю шість разів на тиждень). Графік:

Київ: 21:49 Одеса: 05:34;

Одеса: 06:54 Київ: 15:01.

"Особливо зручно для мешканців Чернігова та Сум: вечері приїхали до Києва — зранку вже в Одесі!", — пояснили в "УЗ".

Поїзд "Інтерсіті+" №736/735 Київ — Дніпро, який курсуватиме по визначених днях тижня, посилює нічне сполучення між столицею та Дніпром. Графік:

відправлення з Києва: 23:52 прибуття у Дніпро: 05:45;

відправлення з Дніпра: 23:24 прибуття в Київ: 05:17.

Цей потяг буде зручним для мешканців Дніпра: в Києві — додаткові зручні пересадки в обидва напрямки на швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова, а також Чернігова, Шостки, Сум.

Поїзд №147/148 Житомир — Одеса з подовженим маршрутом до поліського регіону.

Зазначається, що на літній період Житомир отримає пряме залізничне сполучення з Черкасами та Одесою.

Поїзд №283/284 Київ — Ужгород курсуватиме через добу. Цей рейс посилює сполучення із Західною частиною Закарпаття. Відправлення:

Київ: 15:21 Львів: 23:34 Ужгород: 05:20;

Ужгород: 23:13 Львів: 05:51 Київ: 13:12.

"Зручно для пасажирів з Харкова, Полтави, Дніпра: в Києві можна пересісти з поїздів Інтерсіті+ і рушити далі на Захід, а також охоплює денне сполучення Київ — Львів — Київ та нічне сполучення Львів — Ужгород — Львів", — додали в "УЗ".

Поїзд №203/204 Київ — Ясіня курсуватиме через день, посилює сполучення із Східною частиною Закарпаття:

Київ: 23:00 Львів 07:28 Ясіня: 14:17;

Ясіня: 18:05 Львів: 00:51 Київ: 09:18.

Потяг буде зручним для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська, Слов'янська. У Києві можна пересісти з поїздів "Інтерсіті+" і рушити далі на Захід, а також охоплює нічне получення Київ — Львів — Київ та денне сполучення Львів — Ясіня — Львів.

У компанії заявили, що решта 11 поїздів вже є в літньому графіку, але їх призначатимуть окремими рішеннями.

Поїзд "Інтерсіті+" №739/740 Київ — Кривий Ріг, який посилить сполучення столиці з Кривбасом, курсуватиме за графіком:

Київ: 13:05 Кривий Ріг: 19:53;

Кривий Ріг: 22:37 Київ: 05:14.

Пасажирам з Кривого Рогу будуть доступні зручні пересадки в Києві на:

поїзд до Хелма (Польща);

швидкісні поїзди до Луцька, Рівного та Львова.

Також поїзд №208/207 Одеса — Вінниця поєдная Південь із Поділлям за графіком:

Одеса: 08:11 Вінниця: 14:15;

Вінниця: 15:05 Одеса: 20:59.

Цей рейс призначатиметься в особливий період підвищеного пасажиропотоку.