фото: Телеграм/Zelenskiy / Official.

У порядку денному ключові напрями підтримки України: від гуманітарного розмінування до післявоєнної відбудови

Президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Австрії, де у Відні зустрівся з Федеральним президентом Александром Ван дер Белленом та пані Доріс Шмідауер.

Про результати переговорів глава держави повідомив у своїх соцмережах, передає RegioNews.

За словами Зеленського, під час зустрічі обговорили поглиблення двосторонньої співпраці між Україною та Австрією у низці важливих сфер. Зокрема, йдеться про гуманітарне розмінування, повернення викрадених Росією українських дітей, енергетичну та кібербезпеку, а також спільну санкційну політику в межах ЄС і післявоєнну відбудову України.

Президент також наголосив на важливості залучення австрійського приватного сектору до підтримки української економіки:

"Поглиблюємо співпрацю наших держав на рівні громад і регіонів та залучаємо австрійський приватний бізнес задля стійкості України".

Окремо Володимир Зеленський подякував Австрії за допомогу, висловивши вдячність як державі, так і її громадянам:

"Дякуємо Австрії, австрійському народові та особисто Федеральному президенту Александру Ван дер Беллену й пані Доріс Шмідауер за підтримку України та наших людей".

Це не перша ініціатива Австрії, спрямована на підтримку українського народу. Офіційний Відень вже неодноразово надавав допомогу Україні у сфері гуманітарної підтримки, прийому біженців та медичного забезпечення.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала спецтехніку та обладнання пожежникам Дніпропетровщини.