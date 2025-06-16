Двох місцевих мешканців засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Двоє мешканців Миколаївської області отримали по 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Їх визнали винними у державній зраді під час дії воєнного стану. Як встановило слідство, вони передавали ворогу інформацію про українські військові об’єкти.

Один із засуджених - 44-річний охоронець із Снігурівки. Він спостерігав за переміщенням українських підрозділів та місцями їхнього базування поблизу фронту. Зібрані координати передавав через чат-бот у Telegram, що належить агенту ФСБ Сергію Лебедєву, відомому під псевдонімом "Лохматий". Інший фігурант справи - 47-річний безробітний житель Миколаєва. Він фотографував позиції оборонців міста й надсилав матеріали своїм російським кураторам через месенджер.

За інформацією СБУ, обидва зрадники діяли незалежно один від одного, проте були завербовані за схожою схемою - через проросійські Telegram-канали, де обіцяли легкі гроші. Один із них був затриманий у червні 2023 року, другий - у грудні 2024-го. У затриманих вилучили мобільні телефони, які містили докази їхньої співпраці з російськими спецслужбами.

Суд визнав їх винними за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Розслідування проводило Управління СБУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що нову підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України.