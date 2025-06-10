Фото: Дніпровська ОВА.

Пожежні підрозділи Дніпропетровської області отримали від німецьких партнерів чотири пожежні автомобілі, мотоцикли, мікроавтобуси, мініекскаватори, генератори та комплекти спецодягу.

Пожежні підрозділи Дніпропетровської області отримали важливу гуманітарну допомогу від німецьких партнерів.

Про це повідомляють у ДніпроОВА, передає RegioNews.

Значна частина обладнання призначена для Нікопольського району, який зазнає щоденних обстрілів і має найбільшу кількість викликів пожежних служб. Інша техніка буде розподілена між Синельниківським, Кам’янським, Самарівським та Дніпровським районами області.

Ініціаторами та партнерами допомоги виступили громади землі Північний Рейн-Вестфалія, Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини, Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні, а також благодійні організації. Організацією логістики займалася громадська ініціатива "Синьо-Жовтий Хрест", що спеціалізується на підтримці українських рятувальників.

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