13:09  16 червня
На Вінниччині чоловік одружився на тещі, щоб виїхати за кордон
11:28  16 червня
Киянка отримала понад 100 рецептів на метадон, обманюючи лікарів
08:00  16 червня
У ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень
UA | RU
UA | RU
16 червня 2025, 15:57

Одна з громад Дніпропетровщини самотужки відновила житло для 150 переселенців

16 червня 2025, 15:57
Читайте также на русском языке
фото: Дніпропетровська обласна рада
Читайте также
на русском языке

Будівлю капітально відремонтували без державного фінансування - виключно власними силами

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна рада, передає RegioNews.

У селі Любимівка на Дніпропетровщині місцева громада власними силами відновила будівлю, аби забезпечити прихистком людей, які втратили домівки через війну. Ініціативу реалізували без державного фінансування - виключно за кошти підприємців та ресурсами самої громади.

Приміщення, яке багато років стояло порожнім, капітально відремонтували. Тепер воно пристосоване до проживання: є меблі, побутова техніка, необхідні речі першої потреби, продукти й одяг. За словами місцевих жителів, головним завданням було створити гідні умови для переселенців, які вимушено залишили домівки у прифронтових регіонах.

Зараз у відновленому будинку можуть одночасно проживати до 150 осіб.

За офіційними даними від голови ДОР Миколи Лукашука, в Дніпропетровській області вже зареєстровано понад 450 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І ця цифра зростає щоденно. У громадах дедалі більше відчувають потребу у додаткових житлових ресурсах для тимчасового розміщення людей.

Раніше повідомлялося, що представниця Польщі на Євробаченні розповіла, як у неї жили переселенці з України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
громада переселенці Дніпропетровська область відновлення житла Україна війна
У Миколаївській області засудили двох зрадників за коригування ударів РФ
16 червня 2025, 15:25
На Кіровоградщині керівників медзакладів підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації
16 червня 2025, 15:11
Масштабна репатріація завершена: додому повернули ще понад тисячу тіл
16 червня 2025, 14:53
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Отримав умовний термін, але знову все повторив: на Житомирщині чоловік двічі відмовився від мобілізації - як його покарали
16 червня 2025, 16:13
У Відні обговорили розширення підтримки України на міждержавному рівні, - Володимир Зеленський
16 червня 2025, 16:13
На Закарпатті на кордоні з Угорщиною виявили викрадений автомобіль
16 червня 2025, 15:32
У Миколаївській області засудили двох зрадників за коригування ударів РФ
16 червня 2025, 15:25
На Кіровоградщині керівників медзакладів підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації
16 червня 2025, 15:11
Масштабна репатріація завершена: додому повернули ще понад тисячу тіл
16 червня 2025, 14:53
У Дніпрі протягом доби трьох людей викрили з речовинами, схожими на наркотики
16 червня 2025, 14:48
На Тернопільщині водійка Ford не впоралась з керуванням і влетіла у дерево
16 червня 2025, 14:43
На Рівненщині п'яний 19-річний водій перекинув авто: загинув пасажир
16 червня 2025, 14:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »