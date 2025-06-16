фото: Дніпропетровська обласна рада

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна рада, передає RegioNews.

У селі Любимівка на Дніпропетровщині місцева громада власними силами відновила будівлю, аби забезпечити прихистком людей, які втратили домівки через війну. Ініціативу реалізували без державного фінансування - виключно за кошти підприємців та ресурсами самої громади.

Приміщення, яке багато років стояло порожнім, капітально відремонтували. Тепер воно пристосоване до проживання: є меблі, побутова техніка, необхідні речі першої потреби, продукти й одяг. За словами місцевих жителів, головним завданням було створити гідні умови для переселенців, які вимушено залишили домівки у прифронтових регіонах.

Зараз у відновленому будинку можуть одночасно проживати до 150 осіб.

За офіційними даними від голови ДОР Миколи Лукашука, в Дніпропетровській області вже зареєстровано понад 450 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І ця цифра зростає щоденно. У громадах дедалі більше відчувають потребу у додаткових житлових ресурсах для тимчасового розміщення людей.

Раніше повідомлялося, що представниця Польщі на Євробаченні розповіла, як у неї жили переселенці з України.