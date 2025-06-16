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16 червня 2025, 15:11

На Кіровоградщині керівників медзакладів підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації

16 червня 2025, 15:11
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фото: СБУ.
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До справи причетні керівники медзакладів, військовий і підприємець

Про це повідомляє речниця Служби безпеки України в регіоні Юлія Ткач, передає RegioNews.

У Кіровоградській області викрили корупційну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації. Як повідомила речниця Служби безпеки України в регіоні Юлія Ткач, до організації злочину причетні керівники медичних закладів.

За даними слідства, до незаконної діяльності були залучені генеральний директор приватної клініки у Кропивницькому, його колега - заступник керівника державної лікарні, а також військовослужбовець за контрактом і місцевий підприємець. Вони допомагали військовозобов’язаним уникати проходження служби, оформлюючи фіктивні документи про стан здоров’я.

Вартість таких "послуг" варіювалась від 1 тисячі до 10,5 тисячі доларів США, залежно від обставин. Правоохоронці затримали учасників схеми безпосередньо під час отримання коштів. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються інші можливі учасники та епізоди діяльності угруповання.

Раніше повідомлялося: у Києві судили чоловіка, який відмовився від мобілізації - він намагався оскаржити висновок ВЛК, але отримав відмову.

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